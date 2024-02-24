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24 Şubat 2024 22:45 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 23:15

Kandil gecesi camii cemaatini şaşkına çeviren Spiderman!

Ankara Kocatepe camii önünde Berat Kandili için hazırlık yapan cemaat gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdi. Spiderman kostümlü bir şahıs camii önündeki saat kulesine tırmandı. Kameralar o anları saniye saniye kaydetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara, Camii, Spiderman

Berat Kandili günü Spiderman kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı.

SPİDERMAN KIYAFETİYLE SAAT KULESİNE TIRMANDI

Ankara’da vatandaşlar Berat Kandilini idrak etmek için hazırlık yaparken akşam saatlerinde Örümcek Adam kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı.

Kandil gecesi camii cemaatini şaşkına çeviren Spiderman! - 1. Resim

CEMAAT ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kandil gecesi için hazırlık yapan camii cemaati olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KAMERALARA POZ VERDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde Spiderman görünümlü şahsın kameralara poz verdiği dikkatlerden kaçmadı.

Kandil gecesi camii cemaatini şaşkına çeviren Spiderman! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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