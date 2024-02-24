24 Şubat 2024 22:45 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 23:15
Kandil gecesi camii cemaatini şaşkına çeviren Spiderman!
Ankara Kocatepe camii önünde Berat Kandili için hazırlık yapan cemaat gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdi. Spiderman kostümlü bir şahıs camii önündeki saat kulesine tırmandı. Kameralar o anları saniye saniye kaydetti.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Berat Kandili günü Spiderman kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı.
SPİDERMAN KIYAFETİYLE SAAT KULESİNE TIRMANDI
Ankara’da vatandaşlar Berat Kandilini idrak etmek için hazırlık yaparken akşam saatlerinde Örümcek Adam kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı.
CEMAAT ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Kandil gecesi için hazırlık yapan camii cemaati olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
KAMERALARA POZ VERDİ
Kameralara yansıyan görüntülerde Spiderman görünümlü şahsın kameralara poz verdiği dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı