Kapalıçarşı esnafına kanlı pusu! Lüks sitenin otoparkında iş adamına kurşun yağdırdı

05 Ocak 2024 02:41 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 05:54

İstanbul Başakşehir'de bir iş insanı, yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

LÜKS SİTEDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, gece saatlerinde Başakşehir'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapalıçarşı'da esnaf olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi. Araçtan inen iş insanına, bir şahıs silahla ateş açtı.

İŞ İNSANI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.