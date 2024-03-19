Kar şehirleri esir aldı! Valilik tatil kararını bir gün daha uzattı

19 Mart 2024 21:57 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:01

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar çöktü, günlük yaşam olumsuz etkilendi., Valilik olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatilini bir gün daha uzattı.

Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin yapılan açıklamada "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 20.03.2024 salı günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

DAĞLICA YOLU KAPANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber çökme meydana gelen Dağlıca karayolu ulaşıma kapatıldı. Dün başlayan sağanak yağış Hakkari ve ilçelerinde hayatı durma noktasına getirirken, bölgede birçok nokta selden etkilendi. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca yolu çökme meydana gelirken, yol ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Bunun üzerine çökmenin meydana geldiği Dağlıca yolunda karayolları ekipleri çalışma başlattı.

"MART AYINDA BÖYLE KAR GÖRMEDİK"

Van’da sabah saatlerinden itibaren aralıksız olarak etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kurak bir kış mevsimi yaşayan Van, mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde aralıksız sağanağın etkili olduğu kentte, akşam saatlerinde kara dönüştü. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede kıştan kalma görüntülere büründü.

Kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu olması beklendiği, yağışların yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar kuvvetli olması ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde gerçekleşmesi tahmin edildiği ifade edildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer sis hadiselerinin görülmesi konusunda uyarı yaptı.

"Mart ayı kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" deyimini hatırlatan Mehmet Kulas isimli vatandaş, “Kar yağışı rahmettir. Mart ayında böylesi bir kar yağışı görmemiştik. İnşallah yağan bu kar yağışı bereket olur” dedi.

Van’ın Edremit ilçesinde ise yağan kar yağışıyla birlikte dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayarak anın tadını çıkardı.