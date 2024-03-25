Karabük Üniversitesi bulaşıcı hastalık iddiaları sonrası harekete geçti

25 Mart 2024 22:20 - Güncelleme : 25 Mart 2024 22:35

Karabük Üniversitesi'ndeki yabancı öğrenciler üzerinden kadın ve erkek öğrencilere bulaşıcı cinsel hastalıklar bulaştığı iddialara yeni bir açıklama geldi. Karabük Üniversitesi itiraf sayfasındaki iddialar sonrası Karabük İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmıştı. Bu iddialar sonrası tartışmalar dinmeyince üniversiteden yeni bir açıklama geldi.

Karabük Üniversitesi, sosyal medya üzerinden şehirde HIV ve HPV pozitif vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek bu iddiaları yayanlar hakkında idari yaptırımın başlatılacağını duyurdu..

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün 23 Mart'taki kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmadığı vurgulandı.

Asayiş açısından da Karabük'ün son derece güvenli şehir olduğu aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur” ifadeleri kullanıldı.

KBÜ'nün Türkiye yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk devletlerine, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz, öğrencilerimiz, üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.