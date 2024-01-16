Karabük’te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

16 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:40

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, sabaha karşı saat 05.55'de Eskipazar-Gerede kara yolu Mermer mevkiinde meydana geldi. T.H. (68) idaresindeki 78 SR 013 plakalı Toyota marka otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan T.H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eşi S.H. (64) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.