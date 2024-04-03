Karabük'te komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı!

03 Nisan 2024 00:47 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:49

Karabük'te komşular arasında silahlı kavga çıktı. Olay, 26. Sokak'ta meydana geldi. E.A. isimli şahıs, üst kat komşusu olan Gülseren Yıldırım (58) ve eşi Kemalettin Yıldırım ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.A., tüfekle Yıldırım çiftine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım çifti yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülseren Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemalettin Yıldırım'ın tedavisinin ise devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı saldırgan E.A.'yı düzenlediği operasyonla evinde yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.