Karabük'te kumar oynatanlara ceza kesildi

17 Mart 2024 22:39 - Güncelleme : 17 Mart 2024 22:40

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde “kumar oynanmasının önlenmesine” yönelik yapılan çalışmada Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi’nde iş yerinde kumar oynattığı belirlenen S.K. hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 2 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince “kumar oynamak” suçundan ayrı ayrı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 12 bin 850 TL idari yaptırım uygulandı.