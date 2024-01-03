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    • 03 Ocak 2024 17:57 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 18:44

    Kardeşinin ölümüne dayanamadı: Ağabeyi ile 2 saat arayla vefat etti

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Aydın'da hayatını kaybeden ağabeyinin ölüm haberini alan kız kardeşi kalbine yenik düştü. 57 yaşında kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Kardeşinin ölümüne dayanamadı: Ağabeyi ile 2 saat arayla vefat etti
    Cenaze, Kalp Krizi

    Aydın'ın Söke ilçesinde kahraden bir olay yaşandı. 74 yaşındaki Ahmet Balcı tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI

    Kuşadası'nda yaşayan ve ağabeyinin ölüm haberini alan 57 yaşındaki Abide Balcı Şengül de acı habere dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, ağabeyinden 2 saat sonra hayatını kaybetti.

    AİLELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Abi kardeşin kısa süre arayla hayatlarını kaybetmesi aileleri ve tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Abi-kardeşin cenazeleri Burunköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burunköy Aşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Kardeşinin ölümüne dayanamadı: Ağabeyi ile 2 saat arayla vefat etti

    Haberler>Gündem>Kardeşinin ölümüne dayanamadı: Ağabeyi ile 2 saat arayla vefat etti
    Etiketler
    CenazeKalp krizi
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