Kardeşler arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti

29 Mart 2024 19:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:35

Elazığ'da iki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Silahına sarılan ağabey kardeşini vurdu.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde meydana geldi. O.Y. (35) ile kardeşi V.Y. (34) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Y. belinden çıkardığı tabanca ile kardeşine ateş etti.

SALDIRGAN YAKALANDI, YARALI KARFEŞ TEDAVİ ALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kardeşini vuran şahıs ise jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.