Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Kardeşler arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti
29 Mart 2024 19:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:35

Kardeşler arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti

Elazığ'da kardeşler arasındaki alacak verecek tartışmasında kan aktı. Çıkan tartışmada ağabey, kardeşine tabancayla ateş ederek yaraladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da iki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Silahına sarılan ağabey kardeşini vurdu.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde meydana geldi. O.Y. (35) ile kardeşi V.Y. (34) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Y. belinden çıkardığı tabanca ile kardeşine ateş etti.

Ağabey ile kardeşin alacak verecek tartışması kanlı bitti - 1. Resim

SALDIRGAN YAKALANDI, YARALI KARFEŞ TEDAVİ ALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kardeşini vuran şahıs ise jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ağabey ile kardeşin alacak verecek tartışması kanlı bitti - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...