05 Ocak 2024 18:55 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:02
Kars'taki kazada kahreden detay: Şehitlerimizi anmaya gidiyorlarmış
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kars’ta 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Otobüsteki yolcuların Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğine gittiği öğrenildi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpışmıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
ŞEHİTLERİMİZİ ANMAYA GİDİYORLARMIŞ
Kazaya ilişkin kahreden bir detay ortaya çıktı. Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Sarıkamış'a giden vatandaşları taşıyan otobüsün kazaya karıştığı öğrenildi.
Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ’ın kontrolündeki otobüsün, kar yağışı sebebiyle kayarak önündeki diğer otobüse çarptığı, sürücü Urağ'ın ve araçta bulunan Faruk Akbulak hayatını kaybettiği öğrenildi.