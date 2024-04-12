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12 Nisan 2024 07:47 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 07:47

Kartal'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

İstanbul Kartal'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
Kartal&#039;da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1&#039;i ağır 5 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Sahil Yolu Pendik istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Aynı istikamette ilerleyen iki araç da takla atan araca çarpmamak adına manevra yaptıkları sırada kaldırıma çarptı. Yine kaza mahaline doğru aynı istikametten gelen bir başka araç da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kartal'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı - 1. Resim

Kaza neticesinde araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Farklı araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaralanan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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