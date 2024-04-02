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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 23:38 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:44

Kastamonu'da korkunç olay! Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay, Cide ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Fatma H., eve gelen oğlu tarafından evinin yanındaki boş arazide ağaca asılı halde bulundu.Kastamonu'da korkunç olay! Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu - 1. Resim

Annesini ağaca asılı halde gören oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kastamonu'da korkunç olay! Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu - 2. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Fatma H.'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da korkunç olay! Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu - 3. Resim

Öte yandan, Fatma H.'nin öğlen saatlerinde kız kardeşini aradığı ve kendisini psikolojik olarak iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Fatma H.'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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