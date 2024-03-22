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22 Mart 2024 14:01 - Güncelleme : 22 Mart 2024 14:04

Kastamonu'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kastamonu&#039;da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Mustafa ve Ayşe Topuz çiftine telefonla ulaşamayan kızları Kamuran Yavuz, ailesinin evine gitti.

Yavuz, anne ve babasının sobanın bulunduğu odada hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

BİR ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Topuz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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