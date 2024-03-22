Kate Middleton'a ne oldu? Sağlık durumuna dair son dakika bilgisi verildi

22 Mart 2024 21:17 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:33

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Uzunca bir süredir devam eden spekülasyonların ardından Middleton, resmi bir video ile durumu açıkladı.

KATE MIDDLETON'A NE OLDU?

Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı bir video aracılığıyla kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Uzun süredir hakkında çıkan spekülasyonlarla gündemde olan Middleton'ın kanserle mücadele ettiği haberi, kamuoyunda şaşkınlık oldu.

KANSER TEŞHİSİNİ VİDEO İLE AÇIKLADI

Resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Middleton, tıbbi ekibinin kendisine önleyici kemoterapi önerdiğini ve şu anda tedavinin erken aşamalarında olduğunu belirtti. Middleton'ın bu açıklamasını video aracılığı ile duyurarak, hayranları tarafından büyük bir endişe ve destekle karşılandı.