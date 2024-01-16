Kavga ettiği kardeşini bıçakladı

16 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:05

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binada meydana gelen olayda, O.K.(28) ile kardeşi K.K. (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada O.K., mutfaktan aldığı bıçakla K.K.'yı göğsünden yaraladı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Bağrışmalar üzerine dışarı çıkan bina sakinleri, K.K.'yı dairenin girişinde kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, abisi O.K. ise suç aletiyle gözaltına alındı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.K.'nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.