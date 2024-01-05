Kavga raylarda son buldu! Trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi

05 Ocak 2024 12:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:26

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir metro istasyonunda kaydedilen kavga ülke gündemine oturdu. Tartışmayla başlayan kavga metro istasyonunda şiddetlendi.

Öfkelenen adam tek yumruğuyla raylara fırlattı. Aldığı darbeyle ayağı kalkamayan adam, trenin altında kalarak can verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Metroda bir erkek ile kavga eden adam, karşı taraftan gelen yumrukla raylara düştü. Sadece birkaç bir kaç saniye sonra, Market-Frankford Hattı'ndaki bir SEPTA treni platforma vardı ve adamın ölmesine neden oldu.

Video kaydında yumruk atan adamın gözaltına alındığı belirtildi.