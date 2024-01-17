Kavşakta feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Sakarya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi can verdi, 2 kişi de yaralandı.
Sakarya'da öğle saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Alandere Mahallesi mevkiinde bulunan çelikler kavşağında meydana geldi. Mustafa Özer (65) idaresindeki 41 LL 350 otomobil ile Ö.Y. idaresindeki 54 D 006 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.
1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR
Oluşan kazada sürücü Mustafa Özer olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. ile diğer otomobil sürücüsü Ö.Y. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ise Özer’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.