Kavşakta feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

17 Ocak 2024 16:32 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:46

Sakarya'da öğle saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Alandere Mahallesi mevkiinde bulunan çelikler kavşağında meydana geldi. Mustafa Özer (65) idaresindeki 41 LL 350 otomobil ile Ö.Y. idaresindeki 54 D 006 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Oluşan kazada sürücü Mustafa Özer olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. ile diğer otomobil sürücüsü Ö.Y. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ise Özer’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.