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01 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:29

Kayıp çocuğun cesedi 10 gün sonra bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 10 gün önce dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kayıp çocuğun cesedi 10 gün sonra bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILMIŞ 

Yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın cesedine, AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucunda düştüğü yerin yaklaşık bir kilometre ilerisinde ulaşıldı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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