04 Ocak 2024 20:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:03
Kayseri’de feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Yaralılar var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri’nin Sarız ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, karşı yola geçen tır, 2 tır ile çarpıştı. Feci kazada ortalık savaş alanına döndü.
Kayseri’nin Sarız ilçesinde Kayseri-Kahramanmaraş karayolu İncemağara mevkiinde meydana gelen kazada, ortalık savaş alanına döndü. Makaslayarak karşı şeride fırlayan tıra 2 tır daha çarptı.
Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri de 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan tırları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.