Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 20:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:03

    Kayseri’de feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Yaralılar var

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Kayseri’nin Sarız ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, karşı yola geçen tır, 2 tır ile çarpıştı. Feci kazada ortalık savaş alanına döndü.

    Kayseri, Kaza, Tır, Yaralı

    Kayseri’nin Sarız ilçesinde Kayseri-Kahramanmaraş karayolu İncemağara mevkiinde meydana gelen kazada, ortalık savaş alanına döndü. Makaslayarak karşı şeride fırlayan tıra 2 tır daha çarptı.

    Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri de 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan tırları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

     

    Haberler>Gündem>Kayseri’de feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Yaralılar var
    Etiketler
    KayseriKazaTırYaralı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...