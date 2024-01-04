Kayseri’de feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Yaralılar var

04 Ocak 2024 20:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:03

Kayseri’nin Sarız ilçesinde Kayseri-Kahramanmaraş karayolu İncemağara mevkiinde meydana gelen kazada, ortalık savaş alanına döndü. Makaslayarak karşı şeride fırlayan tıra 2 tır daha çarptı.

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri de 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan tırları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.