Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi 5 şahıs yakalandı

Oynat

Hamas'a 'terör örgütü' diyen Danimarkalı bakana Hakan Fidan'dan 'FETÖ'lü cevap: Biz öyle görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rasmussen, konuşmasında "Hamas bir terör örgütüdür" sözlerini sarf edince Bakan Fidan, mevkidaşına FETÖ örneğiyle cevap verdi. Fidan "Terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ’yü başka ülkeler terör örgütü olarak tanımamakta. Aynı şekilde biz de Hamas’ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik" diyerek cevap verdi.