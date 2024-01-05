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    • 05 Ocak 2024 17:20 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:20

    Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi 5 şahıs yakalandı

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

    Kayseri&#039;de FETÖ/PDY üyesi 5 şahıs yakalandı
    Fetö, Yakalandı, Operasyon

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aralarında ihraç kamu görevlileri ve müteahhitlerin de bulunduğu, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

    Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi 5 şahıs yakalandı

    Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi 5 şahıs yakalandı

    Hamas'a 'terör örgütü' diyen Danimarkalı bakana Hakan Fidan'dan 'FETÖ'lü cevap: Biz öyle görmüyoruz
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    Hamas'a 'terör örgütü' diyen Danimarkalı bakana Hakan Fidan'dan 'FETÖ'lü cevap: Biz öyle görmüyoruz

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rasmussen, konuşmasında "Hamas bir terör örgütüdür" sözlerini sarf edince Bakan Fidan, mevkidaşına FETÖ örneğiyle cevap verdi. Fidan "Terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ’yü başka ülkeler terör örgütü olarak tanımamakta. Aynı şekilde biz de Hamas’ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik" diyerek cevap verdi.

     

    Haberler>Gündem>Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi 5 şahıs yakalandı
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    FETÖYakalandıOperasyon
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