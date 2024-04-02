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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 06:14 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 06:15

Kayseri'de korku dolu anlar! Aranan şahıs ailesini rehin aldı

Kayseri'de 'kasten yaralama' suçundan aranan şahıs, polise yakalanacağını anlayınca eşini, çocuğunu ve kayınvalidesini rehin aldı. Özel harekat polisi devreye girdi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi gün gece saatlerinde korku dolu anlara sahne aldı. 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan ve aranan V.U. isimli şahsın izini süren polis zanlıyı evine geldiği anda kıstırdı. Yakalanacağını anlayan şahıs teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı. 

Kayseri'de korku dolu anlar! Aranan şahıs ailesini rehin aldı - 1. Resim

ÖZEL HAREKAT DEVREDE

Kocatepe Mahallesi 3025. sokak üzerinde yaşanan olayda polis ekipleri şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Buna rağmen V.U. teslim olmayınca devreye özel harekat polisi girdi.

Kayseri'de korku dolu anlar! Aranan şahıs ailesini rehin aldı - 2. Resim

Geniş güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenleyen özel harekat ekipleri kısa sürede V.U.'yu gözaltına aldı. Evde bulunanlara ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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