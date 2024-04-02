Kayseri'de korku dolu anlar! Aranan şahıs ailesini rehin aldı

02 Nisan 2024 06:14 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 06:15

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi gün gece saatlerinde korku dolu anlara sahne aldı. 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan ve aranan V.U. isimli şahsın izini süren polis zanlıyı evine geldiği anda kıstırdı. Yakalanacağını anlayan şahıs teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı.

ÖZEL HAREKAT DEVREDE

Kocatepe Mahallesi 3025. sokak üzerinde yaşanan olayda polis ekipleri şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Buna rağmen V.U. teslim olmayınca devreye özel harekat polisi girdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenleyen özel harekat ekipleri kısa sürede V.U.'yu gözaltına aldı. Evde bulunanlara ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.



