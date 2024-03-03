Kayseri'de korkunç cinayet: Eniştesine kurşun yağdırdı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Kayseri'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda. aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada Y.K.. yanında bulunan tabancayla S.T'ye ateş etti.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken. sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL ZANLISI YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken. S.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Haberi alarak olay yerine gelen S.T.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.