Kayseri'de korkunç cinayet: Eniştesine kurşun yağdırdı

03 Mart 2024 19:26 - Güncelleme : 03 Mart 2024 19:35

Kayseri'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda. aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Y.K.. yanında bulunan tabancayla S.T'ye ateş etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken. sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken. S.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alarak olay yerine gelen S.T.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.