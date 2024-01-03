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    • 03 Ocak 2024 16:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 16:05

    Kayseri'de marşa bastı otomobil bir anda alev aldı! O anlar görüntülendi

    Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Kayseri'de otomobilini çalıştırmak için marşa basan adam bir anda başlayan alevlerle ne yapacağını şaşırdı. Çevredeki insanlar yardıma koşarken yangın itfaiye desteğiyle söndürülebildi.

    Kayseri, Yangın

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün çalıştırmak için marşa basmasıyla birlikte alev aldı. Vatandaşlar yanan otomobili söndürmek için kovalarla su taşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda A.Ç., 38 RL 021 plakalı otomobilini çalıştırmak için marşa bastığı anda otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yanan otomobil ekiplerin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

    ELİNE KOVAYI ALAN KOŞTU

    Öte yandan, otomobilin alev alma anı ve vatandaşların ellerine kovaları alarak, otomobili söndürmeye çalışmaları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Haberler>Gündem>Kayseri'de marşa bastı otomobil bir anda alev aldı! O anlar görüntülendi
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