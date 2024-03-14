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14 Mart 2024 17:35 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:37

Kayseri'de Roma ve Bizans Dönemi'ne ait sikke ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyon kapsamında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri&#039;de Roma ve Bizans Dönemi&#039;ne ait sikke ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; elinde bulunan tarihi eserleri satışa sunacağı tespit edilen U.C.'nin yakalanması için Yıldızevler Mahallesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda U.C. yakalanarak gözaltına alınırken Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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