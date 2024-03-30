Kaza yapınca şoka girdi! "Burası neresi, benim eşim kim?'

30 Mart 2024 14:27 - Güncelleme : 30 Mart 2024 14:40

Antalya'da meydana gelen kazada seyir halindeki Engin Ö.nün kullandığı hafif ticari araç, Çetin Emeç kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı ardından evin önündeki motosiklete çarptı.

SÜRÜCÜ BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkarılan araç sürücüsünün soruları ve şaşkınlığı kısa süreliğine de olsa hafıza kaybı yaşadığını gözler önüne serdi.

Araçtan indiğinde ilk sözleri ‘burası neresi’ olan Engin Ö. “Ben nerede yaşıyorum unuttum. Ben niye böyleyim. Burası Manavgat mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm” diye konuştu.

ABLASINI ARADI

Ablasını hatırlayan Engin Ö., ablasını telefonla ararken, nerede olduğunu tarif edemeyince yol tarifini trafik polisleri yaptı.

Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen araç sürücüsü, trafik görevlileri tarafından dinlenmesi için banka oturtulurken, ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.