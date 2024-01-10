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    • 10 Ocak 2024 23:58 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:59

    Kazada ölen gencin sosyal medya paylaşımı duygulandırdı: Helallik almadan ölmeyin...

    Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ercan Gül’ün, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı, “Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak” paylaşımı dikkat çekti.

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kazada ölen gencin sosyal medya paylaşımı duygulandırdı: Helallik almadan ölmeyin...
    Giresun, Sosyal Medya, Trafik Kazası

    Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde, Trabzon istikametine giden D.K. yönetimindeki kamyon ile Trabzon istikametinden Giresun istikametine seyir halindeki Ercan Gül (34) yönetimindeki 28 TB 667 plakalı araç, Eynesil’in şehir merkezinde çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle Ercan Gül yönetimindeki araç yaklaşık 100 metre savrularak bariyerlere çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    "HELALLİK ALMADAN ÖLMEYİN..."

    Kazada hayatını kaybeden Ercan Gül’ün sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Gül’ün bir süre önce yaptığı, "Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak” paylaşımı dikkat çekti.

    Kazada ölen gencin sosyal medya paylaşımı duygulandırdı: Helallik almadan ölmeyin...

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    GiresunSosyal MedyaTrafik Kazası
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