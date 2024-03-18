Kazdağları'nda yamaç paraşütü faciası: Pilot hayatını kaybetti

18 Mart 2024 01:17 - Güncelleme : 18 Mart 2024 01:17

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda, M.F.Ş. isimli pilotun kontrol ettiği yamaç paraşütü, Altınoluk Cam Seyir Terası yakınlarında düştü. Kazada ağır yaralanan pilot, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYALIK ARAZİYE DÜŞTÜ

57 yaşındaki M.F.Ş., Edremit'te bulunan Altınoluk Cam Seyir Terası yakınlarında yamaç paraşütü yapmak için kalkış yaptı. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti ve kayalık bir araziye düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.F.Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

M.F.Ş’nin cenazesi otopsi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.