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18 Mart 2024 01:17 - Güncelleme : 18 Mart 2024 01:17

Kazdağları'nda yamaç paraşütü faciası: Pilot hayatını kaybetti

Balıkesir Kazdağları’nda düşen yamaç paraşütünün pilotu feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kazdağları&#039;nda yamaç paraşütü faciası: Pilot hayatını kaybetti
Kazdağları, Yamaç Paraşütü, Havacılık Kazası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda, M.F.Ş. isimli pilotun kontrol ettiği yamaç paraşütü, Altınoluk Cam Seyir Terası yakınlarında düştü. Kazada ağır yaralanan pilot, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYALIK ARAZİYE DÜŞTÜ

57 yaşındaki M.F.Ş., Edremit'te bulunan Altınoluk Cam Seyir Terası yakınlarında yamaç paraşütü yapmak için kalkış yaptı. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti ve kayalık bir araziye düştü.

Kazdağları'nda yamaç paraşütü faciası: Pilot hayatını kaybetti - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.F.Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

M.F.Ş’nin cenazesi otopsi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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