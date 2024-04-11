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11 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:32

Kemer'de bayram günü orman yangını paniği

Antalya Kemer'de meydana gelen orman yangını korkuttu. 0,3 hektar alanın zarar gördüğü yangına müdahale sürüyor.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemer&#039;de bayram günü orman yangını paniği

Antalya’nın Kemer ilçesinde orman yangınına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeriyle müdahale başladı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar bölgede 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kemer'de bayram günü orman yangını paniği - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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