Kemer'de bayram günü orman yangını paniği

11 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:32

Antalya’nın Kemer ilçesinde orman yangınına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeriyle müdahale başladı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar bölgede 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.