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12 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 10:15

Kene kabusu geri döndü! Sadece 2 gün dayanabildi

Erzurum'da 37 yaşındaki adam kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına yakalanarak iki günlük yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzurum Oltu'da Nüğürcük Mahallesinde ikamet eden 37 yaşındaki İ.Y kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşine (KKKA) yakalandı.

İlk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan adam daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 2 çocuk babası İ.Y’nin cenazesi Nüğürcük Mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi. Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

Kene kabusu geri döndü! Sadece 2 gün dayanabildi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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