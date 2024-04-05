Kilis’te motosiklet kazası: 2 yaralı

05 Nisan 2024 20:12 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 20:13

Kaza, akşam saatlerinde Abdi Bulut Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.A. yönetimindeki 27 AGD 012 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Ardından sürücü A.A.A. ve motosiklette yolcu olan H.K., sürüklenerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.