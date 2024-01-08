Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

08 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 22:05

Kırıkkale'de odun yüklü traktör ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 16. kilometresindeki Hayvan Barınağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O. idaresindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon, banket üzerinde seyreden İsmail Bostancı'nın kullandığı 71 FK 236 plakalı traktöre çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Römorkunda odun yüklü olan traktör, çarpmanın şiddetiyle şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri traktör sürücüsü İsmail Bostancı'nın olay yerinde hayatının kaybettiğini belirledi. Traktörde sıkışan B.B. (35) ise itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından Bostancı'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.