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    • 05 Ocak 2024 16:01 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:02

    Kırıkkale'de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı

    Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak türün ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kırıkkale, Operasyon

    Kırıkkale'de polis ekiplerince il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, 4 bin 900 adet makaron, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet fişek ele geçirildi.

    5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

    Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Haberler>Gündem>Kırıkkale'de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı
    Etiketler
    Kırıkkaleoperasyon
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