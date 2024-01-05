Kırmızı bültenle aranıyordu! Çanakkale'de yakalandı!

05 Ocak 2024 09:03 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:58

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat timleri, dünyanın birçok ülkesindeki genelevlere kadın ticareti yaptığı gerekçesiyle uzun süredir Interpol tarafından "Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak" suçundan kırmızı bülten aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde yaşadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova'nın Türkiye bağlantılarını da tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takibe aldı.

AYLIK KAZANCI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yapılan teknik takip sonucu Mirxanova,'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu bir çok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı belirlendi. Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.

LAKABI "MADAME CLAUDE"

Polis ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda "Madame Claude" lakaplı Nilufar Mirxanova'yı önceki gün evinde gözaltına aldı.

Mirxanova'nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı.

Evlendiği M.Ş., hâlâ yaşananlara inanamadığını belirterek "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı " dedi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nilufar Mirxanova, Özbekistan'a gönderildi.