Kış uykusundan uyanan ayı ve yılanlar kamerada

25 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:47

Köse Dağı'nda yürüyüş yapan Salih Güleç, kış uykusundan uyanan yılan ve ayıları görünce hemen cep telefonuna sarıldı.

Ayılar Güleç’i fark edince kaçarak uzaklaştı. Güleç, ayrıca kış uykusundan uyanan uzunlukları 2 metreyi bulan üç yılanla karşılaştı. İki erkek yılanın dişi ile çiftleşebilmek için ölümcül bir mücadele içerisine girdikleri görüldü.

"AYI VE YILANLARA DENK GELDİM"

Güleç, doğa tutkunu olduğunu belirterek, “Karların erimesi ve baharın gelişiyle Köse Dağı'na çıktım. Kış uykusundan yeni uyanan ayılar ve yılanlara denk geldim. Onları cep telefonumla görüntüledim” dedi.