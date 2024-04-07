Kız meselesinden husumetlisini tabanca ile vurdu

07 Nisan 2024 18:41 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:41

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi Şehit Hamdibey Meydanı’nda meydana geldi. M.B. (34), iddiaya göre kız meselesi nedeniyle aralarında husumet olan S.Ç.'yi olay yerine çağırdı.

M.B., tartıştığı S.Ç.’yi tabanca ile bacağından vurdu.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti silah ise otların arasına atılmış vaziyette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.