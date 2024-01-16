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16 Ocak 2024 18:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 18:01

Kocaeli'de 7 gapsçı yakalandı! 6'sına ev hapsi cezası

Kocaeli’de bir kişiyi gasp eden ve hürriyetinden yoksun bırakan 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 6'sına ev hapsi cezası verildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli

Kocaeli’de 7 gaspçı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 9 Ocak günü Darıca ilçesinde meydana gelen A.S. isimli şahsın yağma (gasp), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 6136 SKM olaylarıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.K., H.S., S.Y., K.Ö., H.A., A.O. ve A.Ö.O. isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince tamamlanan işlemlerinin ardından O.K., H.S., S.Y., K.Ö., H.A. ve A.Ö.O.'ye sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezası verildi.

Kocaeli'de 7 gapsçı yakalandı! 6'sına ev hapsi cezası

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Kocaeli
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