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    • 04 Ocak 2024 21:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 21:08

    Kocaeli'de kadın cinayeti: Boşandığı eşine kurşun yağdırdı

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir adam, eski eşini kurşun yağmuruna tuttu. Boynuna 3 kurşun isabet eden kadın, hayatını kaybetti.

    Kocaeli, Silah, Cinayet

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay D. (45) ile konuşmak için bir sokakta beklemeye başladı. Çalıştığı yerden dönen Tülay D., ise Ş.A.’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı.

    MERMİLER BOYNUNA İSABET ETTİ

    İkili arasında başlayan konuşma kısa süre sonra yerini tartışmaya bıraktı. Ş.A., yanındaki getirdiği tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti.

    KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

    Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

    Kocaeli'de kadın cinayeti: Boşandığı eşine kurşun yağdırdı

    DEFALARCA TEHDİT ALMIŞ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tülay D. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tülay D'nin eski eşinden defalarca tehdit aldığı ve 2 çocukları olduğu öğrenildi.

    Kocaeli'de kadın cinayeti: Boşandığı eşine kurşun yağdırdı

    Ayrıca Tülay D.'nin Darıca’da bulunan bir yerel televizyonun reklam departmanında çalıştığı öğrenildi. Polis kaçan eski kocayı bulmak için çalışma başlattı.

    Haberler>Gündem>Kocaeli'de kadın cinayeti: Boşandığı eşine kurşun yağdırdı
    Etiketler
    KocaeliSilahCinayet
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