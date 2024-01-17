Kocaeli'de Mustafa Sarıgül iddiası: Aday gösterilebilir 

17 Ocak 2024 00:04 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 00:07

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler aday belirleme aşamasında son düzlüğe geldi. CHP'de aday isimleri belirleme konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lider Özgür Özel'in kararları öne çıkıyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden sonra partiyi kurultaya götüreceği iddia edilirken Kılıçaroğlu'na yakın olduğu bilinen isimlerin ise adaylıkları Anakara kulislerinde dillendirilmeye başlandı.

TGRT Haber'de Gündem Özel programına konuk olan gazeteci Tolgahan Erdoğan, CHP'de Özel ve İmamoğlu bloğunun Kılıçdaroğlu'na yakın olmak ve ilişki kurmak için Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri belediye başkan adaylığında değerlendirdiğini iddia etti.

KOCAELİ'NE SARIGÜL İDDİASI

Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilecek.

"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaorğlu ile sıcak bir ilişki kurmak için Mustafa Sarıgül'ü aday yapmak istiyor" diyen Erdoğan, "CHP'nin Kocaeli'de yaptırdığı bir ankette Sarıgül'ün oyları ciddi anlamda yukarı çektiği görülüyor." dedi.

"KOCAELİ'NDE IŞIKLARI YAKACAK MIYIZ?"

Sarıgül'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımı hatırlatan Erdoğan, "Sarıgül dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaelispor'un eski teknik direktörü ile bir video yayınladı. Videoda, 'Kocaeli'nin ışıklarını yakacak mıyız?' dedi. Burada da mesajı net olacak verdi" diye konuştu.