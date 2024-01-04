Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 16:17 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:40

    Kocaeli'de özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'de özel halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşan belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, 6 kişi yaralandı.

    Kocaeli, Otobüs, Kaza

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde öğle saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Özel halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı. 

    İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza, Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesinde meydana geldi. S.U. idaresindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşan S.A. hakimiyetindeki 41 BR 243 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle özel halk otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli'de özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    6 YOLCU YARALANDI

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştır Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan kaza sebebiyle belediye otobüsünün önüne bulunan 41 HM 729 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

    Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Haberler>Gündem>Kocaeli'de özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
    Etiketler
    Kocaeliotobüskaza
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...