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01 Nisan 2024 02:04 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:06

Kocaeli’nde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli’nde takla atan araçta can pazarı yaşandı. Feci kazada 9 kişi yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli’nde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Adem T. idaresindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile Yusuf D. yönetimindeki 41 FD 151 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 FD 151 plakalı SUV araç takla atarken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’nde feci kaza: Çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

9 KİŞİ YARALANDI!

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle D100 karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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