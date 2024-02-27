Kocası tarafından katledilen kadının son paylaşımı dikkat çekti

27 Şubat 2024 15:11 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 15:21

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan korkunç olayda; Ali Rıza Arslan (44) boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Arslan’ın (29) baba evine gitti.

Boşanma aşamasındaki ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce kavgaya dönüştü. Ali Rıza Arslan, yanında getirdiği silahla önce Hatun Arslan’ı sonrasında ise kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GENÇ KADININ YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ARKASINDA 2 ÇOCUĞU KALDI

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evden çıkarılarak morga kaldırıldı. Cinayete kurban giden Hatun Arslan’ın ikinci evliliği olduğu ve ilk evliliğinden ise iki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme sürüyor.

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR..."

Hatun Arslan’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı. Talihsiz genç kadından geriye, olayın öncesinde ‘Takdir-i ilahi’, ‘Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var’ ve ‘Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim’ notları ile sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraf paylaşımları kaldı.