Komşularının haber alamadığı kadın evinde korkunç şekilde bulundu

24 Mart 2024 16:03 - Güncelleme : 24 Mart 2024 16:08

Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi 2593 sokakta meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Hatice D.’den haber alamayan komşuları durumu hemen ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çilingir vasıtasıyla açılan daire girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz halde yatarken buldular. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hatice D’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının vücudunda herhangi bir darp ve ya yara izine rastlamadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Hatice D’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.