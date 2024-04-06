Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Konteyner bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
06 Nisan 2024 01:59 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 02:00

Konteyner bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü

Malatya’da, bir insanı yardım vakfına ait konteynerde meydana gelen şiddetli patlama halkı sokağa döktü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konteyner bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü

Olay, 23.10 sıralarında Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhtar Sokak'ta Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara iftar yemeği hazırlanması için oluşturulan konteynerde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kent merkezin dört bir yanında hissedilen patlamada şans eseri yaralanan olmaz iken çevrede bulunan ev ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Konteyner bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü - 1. Resim

İlk belirlemelere göre, mutfak tüpünde sızan gaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konteyner bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü - 2. Resim

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu’da bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Patlama sesi ile çok sayıda vatandaşın bölgeye akın ettiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...