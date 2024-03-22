Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 kişi yaralandı
22 Mart 2024 00:21 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:22

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 kişi yaralandı

Bursa'da üzücü bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı 5 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi ormanlık alan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Telat K. (58) yönetimindeki 16 Y 5379 plakalı Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 kişi yaralandı - 1. Resim

5 KİŞİ YARALANDI

Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile araçta bulunan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin A.(48) ile orman koruma görevlileri Cemil K. (42), Ahmet Y. (35), Murat A. (22) yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 kişi yaralandı - 2. Resim

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...