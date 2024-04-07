Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

07 Nisan 2024 01:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 01:40

Bayram tatili için yola çıkanlara uyarı: Trafik kaza kara noktalarına dikkat!

Bayram tatili için yola çıkanlara uyarı: Trafik kaza kara noktalarına dikkat!

Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak üzerinde meydana geldi. Yasın G. kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Yasin G. bahçeye uçan otomobilden yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.