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07 Nisan 2024 01:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 01:40

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını aşarak devrildi. Otomobilin bahçeye devrildiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak üzerinde meydana geldi. Yasın G. kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu - 1. Resim

Araç sürücüsü Yasin G. bahçeye uçan otomobilden yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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