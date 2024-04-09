09 Nisan 2024 20:43 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:43
Kontrolden çıkan otomobil gölete düştü: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin gölete uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Otomobili itfaiye ekipleri göletten çıkardı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi Kumaşır Gölü mevkiinde meydana geldi.
S.K. (36) idaresindeki Tofaş marka 46 HU 478 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deliçay Göleti'ne uçtu. Kaza sonrası sürücü ile S.K. (8) göletten yüzerek çıktı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gölete düşen otomobili çıkardı.
Otomobil çekici marifetiyle bölgeden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı