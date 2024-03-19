19 Mart 2024 23:07 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:07
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgilere kaza, Altındağ ilçesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı.
Kaza sonrası otomobilde sıkışan kadın sürücüyü çevrede bulunan vatandaşlar çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı