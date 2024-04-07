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07 Nisan 2024 01:14 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 01:14

Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya&#039;da 2 otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

İlçe merkezi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi'nde, A.Y. (36) yönetimindeki otomobil ile G.K'nin (29) kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı - 1. Resim

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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