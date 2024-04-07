07 Nisan 2024 01:14 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 01:14
Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İlçe merkezi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi'nde, A.Y. (36) yönetimindeki otomobil ile G.K'nin (29) kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı