24 Mart 2024 17:22 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:23
Konya'da bir vatandaş, cadde ortasında atla gezintiye çıktı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir vatandaş, at ile trafiğe çıktı. O anlara şahit olanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunus Karakaya, kendisine ait atıyla şehir merkezinde dolaştı.
Araç trafiğinin olmaması ve havanın güneşli olmasını fırsat bilen Yunus Karakaya, dört nala ile Konya ve İnönü caddelerinde tur attı.
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Araç trafiğine alışkın olan vatandaşlar bir anda atın caddede gezdiğini görünce hem şaşkınlıkla izledi hem de cep telefonları ile görüntü çekti.
Çarşıda yaklaşık 15 dakika boyunca tur yapan Yunus Karakaya şaşkın bakışlar arasında çiftliğine geri döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı