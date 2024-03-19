Konya'da katliam gibi kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: Ölü ve yaralılar var

19 Mart 2024 11:23 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:54

Konya-Karaman kara yolunda katliam gibi bir kaza meydana geldi. Otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

DURAKTA BEKLEYEN VATANDAŞLARA ÇARPTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 42 J 2873 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp otobüs durağına daldı. Otomobilin durakta bekleyenlere çarpmasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyenler yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 5 kişi ise ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi. Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.